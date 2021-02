Roma, Lega candidata al Campidoglio: «Nuovo stadio per la Lazio» (Di domenica 7 febbraio 2021) A Roma la Lega si candida al Campidoglio: nel programma anche l’idea di un Nuovo stadio per la Lazio. Le ultime Due nuovi stadi per Roma e Lazio e la riqualificazione del Flaminio: sono questi due dei punti del programma elettorale della Lega per il Campidoglio. Nella giornata di ieri il partito ha presentato le sue idee: tra queste anche la costruzione di due impianti, come riporta Il Messaggero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Non ci sono ancora nomi per chi, nella Lega, potrebbe concorrere a sostituire Raggi: tra i possibili candidati Bertolaso, Abodi e Nistri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Alasi candida al: nel programma anche l’idea di unper la. Le ultime Due nuovi stadi pere la riqualificazione del Flaminio: sono questi due dei punti del programma elettorale dellaper il. Nella giornata di ieri il partito ha presentato le sue idee: tra queste anche la costruzione di due impianti, come riporta Il Messaggero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Non ci sono ancora nomi per chi, nella, potrebbe concorrere a sostituire Raggi: tra i possibili candidati Bertolaso, Abodi e Nistri. Leggi su Calcionews24.com

