Roma, il "party clandestino" nel B&B a Prati: 15 giovani nei guai (Di domenica 7 febbraio 2021) Nonostante i divieti e i numerosi controlli dei Carabinieri anti-assembramento, tanti giovani non hanno rispettato il Dpcm in vigore. Nella notte i Carabinieri della Stazione Roma Prati sono dovuti intervenire dopo alcune segnalazioni inerenti ad una festa privata. Assistiti dai colleghi della Compagnia Roma San Pietro e dal Reggimento 'Lazio', i militari sono intervenuti presso un B&B dove hanno sorpreso 15 giovani nel bel mezzo di un festino. I ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, stavano festeggiando in violazione delle norme anti-Covid19. Il 'party clandestino' però, gli è costato una sanzione complessiva di 6.000 euro.

