Roma, il circolo Arci si trasforma in un dormitorio per i clochard: “Iniziativa nata dopo che alcune persone sono morte per il freddo” (Di domenica 7 febbraio 2021) In seguito alla morte di una decina di clochard a causa del freddo, il circolo Arci Sparwasser grazie all’aiuto dell’associazione Nonna Roma, ha deciso di convertirsi, in questo periodo di inattività a causa del Covid, in un dormitorio per le persone senza casa. ”Apriamo intorno alle 19 e chiudiamo la mattina alle 8 – racconta Luca Fazzolari, attivista di Sparwasser – tutti i giorni puliamo e sanifichiamo gli ambienti. Inoltre in caso una persona avesse bisogno di fermarsi a dormire, ma non avesse fatto il tampone, glielo facciamo sul momento”. Il progetto chiamato ”Qui c’è posto” dà ospitalità a un massimo di sette persone per notte. ”Grazie alla solidarietà di questo quartiere (Pigneto) siamo riusciti a raccogliere in pochi giorni i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) In seguito alladi una decina dia causa del, ilSparwasser grazie all’aiuto dell’associazione Nonna, ha deciso di convertirsi, in questo periodo di inattività a causa del Covid, in unper lesenza casa. ”Apriamo intorno alle 19 e chiudiamo la mattina alle 8 – racconta Luca Fazzolari, attivista di Sparwasser – tutti i giorni puliamo e sanifichiamo gli ambienti. Inoltre in caso una persona avesse bisogno di fermarsi a dormire, ma non avesse fatto il tampone, glielo facciamo sul momento”. Il progetto chiamato ”Qui c’è posto” dà ospitalità a un massimo di setteper notte. ”Grazie alla solidarietà di questo quartiere (Pigneto) siamo riusciti a raccogliere in pochi giorni i ...

