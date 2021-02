Roberta Bruzzone contro Alda D’Eusanio per il “caso Pausini”: “Il Gf Vip va chiuso. Persone di una certa età che pronunciano frasi terribili” (Di domenica 7 febbraio 2021) Alda D’Eusanio è stata squalificata dal “Grande Fratello Vip” per le frasi durissime pronunciate all’interno della Casa del reality di Canale 5 sul rapporto tra Laura Pausini e il compagno Paolo Carta (“pare che la crocchi di botte”). In un comunicato la coppia ha annunciato di aver dato mandato all’avvocato PierLuigi De Palma “di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate”. Quella della D’Eusanio è la quinta espulsione di questa edizione del reality di punta di Canale 5. Abbiamo contattato la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone su questo tema delicatissimo e attuale. L’ha sorpresa quello che è accaduto dentro la casa?No. Trovo che l’aspetto sconcertante di questa vicenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021)è stata squalificata dal “Grande Fratello Vip” per ledurissime pronunciate all’interno della Casa del reality di Canale 5 sul rapporto tra Laurae il compagno Paolo Carta (“pare che la crocchi di botte”). In un comunicato la coppia ha annunciato di aver dato mandato all’avvocato PierLuigi De Palma “di agiretutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate”. Quella dellaè la quinta espulsione di questa edizione del reality di punta di Canale 5. Abbiamo contattato la criminologa e psicologa forensesu questo tema delicatissimo e attuale. L’ha sorpresa quello che è accaduto dentro la casa?No. Trovo che l’aspetto sconnte di questa vicenda ...

