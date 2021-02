Riapertura palestre, Meloni: «Necessario ripartire in sicurezza, speriamo che nuovo governo faccia qualcosa» (Di domenica 7 febbraio 2021) Riaperture palestre: un tema che rischia di finire in secondo piano. Tra crisi di governo e dibattiti su attività più in vista a livello mediatico come bar e ristoranti. Quando ormai è passato qualche giorno dall'inizio di febbraio, c'è la sensazione che prima di poter capire se potranno esserci evoluzioni occorrerà attendere le discussioni attorno al nuovo Dpcm. Quello attuale, in vigore dal 16 gennaio, è in scadenza il prossimo 5 marzo. Toccherà con buona probabilità al governo presieduto da Mario Draghi affrontare la questione relativa alla possibile Riapertura delle palestre. Un argomento che coinvolge, ad esempio, anche le piscine. Il dato di fatto è che oggi si deve fare i conti con un settore che è quasi al collasso e che non può esercitare la propria attività dal 24 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) Riaperture: un tema che rischia di finire in secondo piano. Tra crisi die dibattiti su attività più in vista a livello mediatico come bar e ristoranti. Quando ormai è passato qualche giorno dall'inizio di febbraio, c'è la sensazione che prima di poter capire se potranno esserci evoluzioni occorrerà attendere le discussioni attorno alDpcm. Quello attuale, in vigore dal 16 gennaio, è in scadenza il prossimo 5 marzo. Toccherà con buona probabilità alpresieduto da Mario Draghi affrontare la questione relativa alla possibiledelle. Un argomento che coinvolge, ad esempio, anche le piscine. Il dato di fatto è che oggi si deve fare i conti con un settore che è quasi al collasso e che non può esercitare la propria attività dal 24 ...

