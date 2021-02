Renato Pozzetto, chi è la figlia Francesca: età, foto, lavoro, vita privata (Di domenica 7 febbraio 2021) Francesca, figlia di Renato Pozzetto e della moglie Brunella Gubler, dalla morte della madre vive ancora vicino al padre per non farlo sentire solo. “Non la sogno, questo mi addolora molto. Vorrei rivederla” così dice Renato Pozzetto parlando della moglie Brunella Gubler, mancata nel 2009. I due si sono amati per 40 anni: dal loro matrimonio sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 febbraio 2021)die della moglie Brunella Gubler, dalla morte della madre vive ancora vicino al padre per non farlo sentire solo. “Non la sogno, questo mi addolora molto. Vorrei rivederla” così diceparlando della moglie Brunella Gubler, mancata nel 2009. I due si sono amati per 40 anni: dal loro matrimonio sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Questa sera a #CTCF su @RaiTre dalle 20 con @fabfazio: ?? @BarackObama ?? Franco Locatelli ?? Pupi Avati e Renato… - VittorioSgarbi : In prima assoluta su Sky Cinema lunedì 8 febbraio alle 21.15. - chetempochefa : Questa sera avremo con noi Renato Pozzetto e Pupi Avati, rispettivamente protagonista e regista del nuovo film… - Allampino : Stasera in un unico programma avremo ospiti: Barack Obama, Renato Pozzetto, Pupi Avati e il Mago Forrest. Siamo o… - GiuseppeFavuzza : Dite loro che il film che hanno dipinto è semplicemente magnifico e per favore dite a Renato Pozzetto che si è vend… -