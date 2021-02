Regioni, scatta la zona rozza rinforzata: ecco dove (Di domenica 7 febbraio 2021) Alfie Borromeo Se a livello nazionale la nuova mappa delle fasce di rischio, con le relative misure anti contagio, ha fatto registrare una prevalenza di zone gialle con poche Regioni in arancione, in tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano in Umbria torna la zona rossa. Sono tre invece le località in Abruzzo che si troveranno a partire da lunedì 8 febbraio in “zona rossa rinforzata”. zona rossa in provincia di Perugia Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano saranno in zona rossa da lunedì. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha illustrato il provvedimento ai sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno ... Leggi su improntaunika (Di domenica 7 febbraio 2021) Alfie Borromeo Se a livello nazionale la nuova mappa delle fasce di rischio, con le relative misure anti contagio, ha fatto registrare una prevalenza di zone gialle con pochein arancione, in tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano in Umbria torna larossa. Sono tre invece le località in Abruzzo che si troveranno a partire da lunedì 8 febbraio in “rossa”.rossa in provincia di Perugia Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano saranno inrossa da lunedì. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha illustrato il provvedimento ai sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno ...

