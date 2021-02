Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 febbraio 2021) Queste le formazioni ufficiali del match di Serie B tra Reggiana e Virtus Entella, che si giocherà alle ore 21:00: Reggiana (4-3-1-2): Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Del Pinto, Varone, Laribi; Radrezza; Ardemagni, Siligardi. All.: Alvini.V. Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Koutsopias, Nizzetto, Bresciantini; Schenetti; Brunori, Capello. All.: Vivarini. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Queste ledel match di Serie B tra, che si giocherà alle ore 21:00:(4-3-1-2): Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Del Pinto, Varone, Laribi; Radrezza; Ardemagni, Siligardi. All.: Alvini.V.(4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Koutsopias, Nizzetto, Bresciantini; Schenetti; Brunori, Capello. All.: Vivarini. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ReggianaLIVE : Cross di Libutti dalla destra, Rozzio arriva alla deviazione di testa ma non inquadra lo specchioi #REGENT - ReggianaLIVE : Varone fuori dal campo per farsi medicare un taglio al volto #REGENT - ReggianaLIVE : Ancora un pericolo nell'area granata. Cerofolini in due tempi recupera la sfera dopo il colpo di testa di Poli devi… - ReggianaLIVE : 33' #REGENT 0-0: Rozzio (Reggiana) viene ammonito - ReggianaLIVE : Brivido in area dopo un controllo sbagliato di Gyamfi, ma Brunori non ne approfitta #REGENT -