Recovery, reddito, imprese: la politica economica di Mario Draghi deciderà la composizione del governo (Di domenica 7 febbraio 2021) Quando il presidente Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Mario Draghi, tutti hanno capito che il momento (atteso, temuto, sperato) era arrivato: l’Italia ha deciso di giocarsi l’ultima carta possibile per non scivolare oltre il punto di non ritorno di un declino economico e politico iniziato con la crisi finanziaria del 2007-2008. Con la convocazione dell’ex-presidente della Bce, l’Italia sembra pronta a uscire dall’avvitamento politico per tornare sulla scena internazionale con il massimo della credibilità possibile. La geografia della politica italiana costituitasi dopo il governo Monti è saltata ma anche se per ora l’apparenza è salva nel prossimo futuro molte cose cambieranno. Nel giro di pochi giorni Matteo Salvini è diventato europeista, dichiarandosi disponibile alla massima cooperazione e offrendo ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Quando il presidente Sergio Mattarella ha dato l’incarico a, tutti hanno capito che il momento (atteso, temuto, sperato) era arrivato: l’Italia ha deciso di giocarsi l’ultima carta possibile per non scivolare oltre il punto di non ritorno di un declino economico e politico iniziato con la crisi finanziaria del 2007-2008. Con la convocazione dell’ex-presidente della Bce, l’Italia sembra pronta a uscire dall’avvitamento politico per tornare sulla scena internazionale con il massimo della credibilità possibile. La geografia dellaitaliana costituitasi dopo ilMonti è saltata ma anche se per ora l’apparenza è salva nel prossimo futuro molte cose cambieranno. Nel giro di pochi giorni Matteo Salvini è diventato europeista, dichiarandosi disponibile alla massima cooperazione e offrendo ...

fattoquotidiano : “Recovery plan non va riscritto ma integrato. Reddito di cittadinanza? Da preservare. Fare subito per decreto la ba… - BurningWheels8 : @alukka1 @jacopo_iacoboni Ah però, si scopre pian piano che ha anche delle doti... Sul RP preferisco dar credito al… - Salvato00506710 : RT @LaVeritaWeb: Il premier incaricato non deve sbandare a sinistra. Ci liberi di Domenico Arcuri, Pasquale Tridico e Mimmo Parisi, che ha… - giuseppebaggio : RT @LaVeritaWeb: Il premier incaricato non deve sbandare a sinistra. Ci liberi di Domenico Arcuri, Pasquale Tridico e Mimmo Parisi, che ha… - stefanomeloni65 : RT @LaVeritaWeb: Il premier incaricato non deve sbandare a sinistra. Ci liberi di Domenico Arcuri, Pasquale Tridico e Mimmo Parisi, che ha… -