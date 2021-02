Real Madrid | Casemiro ci crede | “Liga? Mancano ancora tanti punti Possiamo farcela”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 7 febbraio 2021) Risorge ilin campionato. I blancos ritrovano il successo contro l'Huesca e ringraziano Varane, autore di una doppietta. Nonostante sulla carta non dovesse esserci gara, la squadra di Zidane ha avuto più difficoltà del previsto. Ma, almeno in questo caso, i tresono arrivati e hanno riportato una ventata di fiducia. La conferma arriva dalle parole diche come riporta Mundo Deportivo non ha messo da parte la grinta e il desiderio di tornare in vetta allanellacaption id="attachment 1001417" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionAndati inizialmente in svantaggio contro l'ultima in classifica, i blancos hanno saputo ...