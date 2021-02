Queen Bitch and the High Horse: prodotto da Cate Blanchett (Di domenica 7 febbraio 2021) Bert e Bertie dirigeranno “Queen Bitch & The High Horse” per New Republic Pictures e Dirty Films di Cate Blanchett. Chi produrrà Queen Bitch and the High Horse? New Republic Pictures (NRP) e Dirty Films hanno firmato per produrre Queen Bitch & The High Horse. Il film, scritto da Eric Matthew Brown con Bert e Bertie di Troop Zero che dirigerà, sarà prodotto da Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton di Dirty Films insieme a Brian Oliver e Bradley Fischer di New Republic. La trama Ispirato dalla più grande frode municipale nella storia americana, Queen ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Bert e Bertie dirigeranno “& The” per New Republic Pictures e Dirty Films di. Chi produrràand the? New Republic Pictures (NRP) e Dirty Films hanno firmato per produrre& The. Il film, scritto da Eric Matthew Brown con Bert e Bertie di Troop Zero che dirigerà, saràda, Coco Francini e Andrew Upton di Dirty Films insieme a Brian Oliver e Bradley Fischer di New Republic. La trama Ispirato dalla più grande frode municipale nella storia americana,...

