Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Melbourne? L’azzurro alle soglie della top30 nel ranking Atp! (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne 1. Il tennista italiano ha sconfitto Stefano Travaglia per 7-6(4) 6-4 in una finale tutta tricolore e ha così conquistato il suo secondo trofeo nel massimo circuito, dopo quello alzato al cielo lo scorso autunno a Sòfia. L’altoatesino ha avuto la meglio contro il marchigiano al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata, il cui primo set è stato deciso al tie-break e il secondo si è risolto dopo un continuo botta e risposta tra i due giocatori. Atto conclusivo poco spettacolare, ma estremamente emozionante, nonostante i due atleti abbiano palesato alcune difficoltà a livello fisico. Domani inizieranno gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sempre sul cemento di Melbourne. Jannik ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di1. Il tennista italiano ha sconfitto Stefano Travaglia per 7-6(4) 6-4 in una finale tutta tricolore e ha così conquistato il suo secondo trofeo nel massimo circuito, dopo quello alzato al cielo lo scorso autunno a Sòfia. L’altoatesino ha avuto la meglio contro il marchigiano al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata, il cui primo set è stato deciso al tie-break e il secondo si è risolto dopo un continuo botta e risposta tra i due giocatori. Atto conclusivo poco spettacolare, ma estremamente emozionante, nonostante i due atleti abbiano palesato alcune difficoltà a livello fisico. Domani inizieranno gli Australian Open, primo Slamstagione in programma sempre sul cemento di...

