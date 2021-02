Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 7 febbraio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 18-24 ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati. Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento ... Leggi su noinotizie (Di domenica 7 febbraio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per 18-24 ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da debolia puntualmente moderati. Venti: da forti adai quadranti occidentali con rafficheforte.lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper...

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate (immagine: fonte protezione ci… - NoiNotizie : #Puglia, domenica in giallo per maltempo e arancione per #coronavirus. Tra allerta #meteo della protezione civile e… - zazoomblog : Puglia domenica in giallo per maltempo e arancione per virus Tra allerta meteo della protezione civile e ordinanza… - PlanetR7_ : Puglia, torna il maltempo da domani: scatta l’allerta gialla della Protezione civile - Borderline_24 : #Puglia, torna il #Maltempo da domani: scatta l'#Allerta gialla della Protezione civile -