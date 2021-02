PSG, Florenzi spiega: “Il ‘Classique’ contro il Marsiglia? Qui lo sentono come il derby a Roma” (Di domenica 7 febbraio 2021) Alessandro Florenzi prepara la sfida tra PSG e Marsiglia.PSG, Pochettino svela: “Sarebbe un sogno allenare Messi, il club ha una strategia. Sergio Ramos? Ecco la verità”Arrivato in Francia nella scorsa sessione estiva di calciomercato, l'ex giocatore della Roma si è dimostrato essere una pedina fondamentale sia per Tuchel che per Pochettino. Il terzino destro, infatti, ha mostrato grande capacità di adattamento ma soprattutto una spiccata duttilità tattica che gli ha permesso di essere tra i protagonisti di questa prima parte di stagione a tinte parigine. In vista dell'importante sfida di Ligue 1 contro il Marsiglia, Florenzi ha voluto spiegare - tramite i microfoni del sito ufficiale del club - il peso specifico piuttosto rilevante di un incontro ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Alessandroprepara la sfida tra PSG e.PSG, Pochettino svela: “Sarebbe un sogno allenare Messi, il club ha una strategia. Sergio Ramos? Ecco la verità”Arrivato in Francia nella scorsa sessione estiva di calciomercato, l'ex giocatore dellasi è dimostrato essere una pedina fondamentale sia per Tuchel che per Pochettino. Il terzino destro, infatti, ha mostrato grande capacità di adattamento ma soprattutto una spiccata duttilità tattica che gli ha permesso di essere tra i protagonisti di questa prima parte di stagione a tinte parigine. In vista dell'importante sfida di Ligue 1ilha volutore - tramite i microfoni del sito ufficiale del club - il peso specifico piuttosto rilevante di un in...

