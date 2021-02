Probabili formazioni Crotone-Sassuolo: ventiduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Crotone-Sassuolo, match della ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Ultimo treno salvezza per la squadra di Stroppa che cerca punti contro un Sassuolo che vuole scacciare l’incubo della crisi. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 14 febbraio nella cornice dello stadio Scida. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Crotone – Torna Messias dopo la squalifica. Out Cigarini, Cuomo, Molina e Dragus. Magallas cerca spazio ed è favorito su Golemic. Sassuolo – Spazio al 4-2-3-1 con Berardi (al ritorno dal 1?), Djuricic e Traore alle spalle di Caputo. Out per infortunio Boga, così come Bourabia. Rientra Maxime ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Ultimo treno salvezza per la squadra di Stroppa che cerca punti contro unche vuole scacciare l’incubo della crisi. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 14 febbraio nella cornice dello stadio Scida. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Torna Messias dopo la squalifica. Out Cigarini, Cuomo, Molina e Dragus. Magallas cerca spazio ed è favorito su Golemic.– Spazio al 4-2-3-1 con Berardi (al ritorno dal 1?), Djuricic e Traore alle spalle di Caputo. Out per infortunio Boga, così come Bourabia. Rientra Maxime ...

