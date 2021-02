Premier League | i risultati della ventitreesima giornata | ritrova il successo il Tottenham

(Di domenica 7 febbraio 2021) Calendarioe classifica. Il raccontostagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario,e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, idiaperta dalla vittoria dell’Aston Villa contro l’Arsenal per 1-0. Nelle partite delle 16 pari tra Brighton e Burnley. Il Soutampthon perde ...

tornato Harry Kane, è tornato il Tottenham: il rientro del centravanti rianima gli Spurs dopo tre k.o. di fila in campionato e il 2 - 0 sul West Bromwich Albion fa ripartire la squadra di José ...LONDRA - Dopo tre sconfitte consecutive 'risorge' il Tottenham di José Mourinho, che supera 2 - 0 in casa il West Bromwich e aggancia così il Chelsea al settimo posto in classifica. A decidere il ...I Red Devils frenano 3-3 contro l'Everton, Arteta sempre più a rischio dopo la sconfitta con l'Aston Villa. Vince il Newcastle, pareggiano le altre ...Dopo tre sconfitte consecutive, il Tottenham ritrova la vittoria grazie alle reti di Kane e Son. Gli Spurs rivedono l'Europa.