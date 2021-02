Premier League 2020 2021 | poker del City al Liverpool | doppietta di Gundogan

(Di domenica 7 febbraio 2021) GLI HIGHLIGHTS DI-MANCHESTER(1-4) Il Manchesterdi ha conquistato una vittoria importantissima, nel corso della ventitreesima giornata dellae ai danni del. I Citizens hanno superato i Reds per 1-4, ad Anfield, profanando uno stadio storico con unindimenticabile. Dopo un rigore fallito,ha messo a segno unatra il 49? e il 73?, exploit intervallato da un penalty a segno di Salah, unico sussulto degli uomini di Klopp. Sterling e Foden hanno completato l’opera tattica di Guardiola, tra il 76? e l’83’, beneficiando di gravi incertezze difensive del club di. Vittoria e profumo di titolo per il ...

Cinque reti, ma una sola della squadra di Klopp in caduta libera viste le quattro sconfitte nelle ultime sette uscite in: 1 - 4 e City sempre leader del campionato con un +10 sui Reds e una ...Netta vittoria per 4 - 1 del Manchester City ad Anfield contro il Liverpool nella 23ª giornata di. Dopo un primo tempo terminato per 0 - 0 nel quale Gundogan ha anche fallito un calcio di rigore, nella ripresa i citizens si scatenano. E' proprio Gundogan al 49' a portare avanti la ...È l’umiliazione più grande per Klopp: strapazzato da Guardiola e costretto a salutare la Premier League. Quel campionato conquistato dopo 30 anni e nemmeno festeggiato con ...Il Manchester City batte il Liverpool grazie alla doppietta di Gundogan e i gol di Foden e Sterling. Inutile il gol dell'1-1 firmato da Salah.