Prato-Aglianese: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 7 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 14.30 al Campo centrale Ado Nelli, il Prato ospita l’Aglianese nel derby toscano. La gara sarà valida per la 16^ giornata del girone D di Serie D. Una sfida ad alta quota tra la quinta e la prima della classe, entrambe alla ricerca di punti per guadagnare terreno per il raggiungimento dei propri obiettivi. Il momento del Prato Il Prato si presenta alla sfida da quinto in classifica con 26 punti in 15 gare, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. I biancoazzurri hanno fin qui una delle migliori difese del girone con appena 14 gol subiti: solo il Rimini ha fatto meglio. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. L’ultimo incontro è stato quello disputato contro il Forlì terminato sul risultato di 1-1, con Tavano che ha risposto a Ferrari. Il momento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 14.30 al Campo centrale Ado Nelli, ilospita l’nel derby toscano. La gara sarà valida per la 16^ giornata del girone D di Serie D. Una sfida ad alta quota tra la quinta e la prima della classe, entrambe alla ricerca di punti per guadagnare terreno per il raggiungimento dei propri obiettivi. Il momento delIlsi presenta alla sfida da quinto in classifica con 26 punti in 15 gare, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. I biancoazzurri hanno fin qui una delle migliori difese del girone con appena 14 gol subiti: solo il Rimini ha fatto meglio. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. L’ultimo incontro è stato quello disputato contro il Forlì terminato sul risultato di 1-1, con Tavano che ha risposto a Ferrari. Il momento ...

E' scattata l'ora del big match. Si gioca domani alle ore 14,30 al campo sportivo 'A. Nelli' di Montemurlo il derby Prato - Aglianese. La sfida tra le big del campionato sarà trasmessa in diretta su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Il Prato reduce dal pareggio sul campo del Forlì è ponto a lanciare ...

Questo pomeriggio alle 14.30 al Campo centrale Ado Nelli, il Prato ospita l'Aglianese nella derby toscano, valido per la 16^ giornata del girone D.

La sfida oggi alle 14,30 sul campo dei lanieri. Il tecnico dei neroverdi Francesco Colombini: "Vogliamo proseguire il nostro cammino" ...

