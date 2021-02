Prada Cup, installate 14 stazioni meteo! Come funzionano le previsioni? Come si misura il vento? – VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) PredictWind è il “Weather Data Supplier” della 36ma America’s Cup e dell’annessa Prada Cup. Il partner per le previsioni meteo del trofeo sportivo più antico al mondo. La competizione deve sempre fare i conti con il vento e dunque servono delle previsioni accurate. Questo servizio le fornisce a tutti i team partecipanti all’evento in corso di svolgimento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Sono state installate ben 14 stazioni meteo per l’occasione, in modo da fornire a tutti gli equipaggi un’accurata visione di quello che accade sui campi di regata. James Spithill, timoniere di Luna Rossa, ha commentato in questo modo: “Per navigare, per surfare, per pescare, per fare canoa, per andare a caccia… ogni volta che svolgo un’attività all’aperto la prima cosa che faccio ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) PredictWind è il “Weather Data Supplier” della 36ma America’s Cup e dell’annessaCup. Il partner per lemeteo del trofeo sportivo più antico al mondo. La competizione deve sempre fare i conti con ile dunque servono delleaccurate. Questo servizio le fornisce a tutti i team partecipanti all’ein corso di svolgimento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Sono stateben 14meteo per l’occasione, in modo da fornire a tutti gli equipaggi un’accurata visione di quello che accade sui campi di regata. James Spithill, timoniere di Luna Rossa, ha commentato in questo modo: “Per navigare, per surfare, per pescare, per fare canoa, per andare a caccia… ogni volta che svolgo un’attività all’aperto la prima cosa che faccio ...

