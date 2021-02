Pietro Taricone, indimenticabile “Guerriero” della prima edizione del Grande Fratello (Di domenica 7 febbraio 2021) Pietro Taricone è stato tra i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello insieme a Marina La Rosa, Rocco Casalino e Salvo Veneziano. Nel reality show si era contraddistinto per il carattere esuberante e che aveva fatto breccia nel cuore di Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello con la quale nel corso del programma ha avuto una liason. Raggiunse la finale classificandosi al terzo posto e terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Taricone iniziò a studiare recitazione ed effettuò pochi passaggi nei salotti tv. La sua partecipazione a “Uno contro tutti” special del Maurizio Costanzo Show fu un Grande successo, che tenne incollati 10 milioni di telespettatori allo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)è stato tra i protagonistidelinsieme a Marina La Rosa, Rocco Casalino e Salvo Veneziano. Nel reality show si era contraddistinto per il carattere esuberante e che aveva fatto breccia nel cuore di Cristina Plevani, vincitrice delcon la quale nel corso del programma ha avuto una liason. Raggiunse la finale classificandosi al terzo posto e terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia,iniziò a studiare recitazione ed effettuò pochi passaggi nei salotti tv. La sua partecipazione a “Uno contro tutti” special del Maurizio Costanzo Show fu unsuccesso, che tenne incollati 10 milioni di telespettatori allo ...

