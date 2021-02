Pietro Taricone | il ricordo commosso a Domenica Live Marina La Rosa e il rimpianto per quel bacio

domenicalive : Le immagini del #GF1 con Pietro Taricone ?? #DomenicaLive - BISLACCO3 : RT @domenicalive: Le immagini del #GF1 con Pietro Taricone ?? #DomenicaLive - infoitcultura : Anticipazioni Domenica Live 7 febbraio: il ricordo di Pietro Taricone e rivelazioni choc - occhio_notizie : Forse il più amato tra i concorrenti del Grande Fratello, uno degli attori più promettenti del nostro cinema, e un… - MieleEmilio : RT @ilmessaggeroit: Pietro Taricone oggi avrebbe compiuto 46 anni: a Domenica Live il commovente ricordo dei compagni del Gf -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Taricone

Barbara D'Urso , a Domenica Live, ricorda, che il 4 febbraio avrebbe compiuto 46 anni. In studio, gli ex - concorrenti del GF1: Marina La Rosa , Roberta Beta , Maria Antonietta Tilloca , Francesca Piri , Sergio Volpini , in ...Nella puntata del 7 febbraio di Domenica Live si è parlato di Grande Fratello. Barbara d'Urso ha omaggiato, scomparso nel 2010. Durante il ricordo diBarbara d'Urso ha svelato un aneddoto riguardo la partecipazione dell'ex concorrente in un suo programma, Uno Due Tre Stalla , in ...Barbara D’Urso, a Domenica Live, ricorda Pietro Taricone, che il 4 febbraio avrebbe compiuto 46 anni. In studio, gli ex-concorrenti del GF1: Marina La Rosa, Roberta Beta, ...Né prima né dopo'., ospite ail 7 febbraio, ricorda alcuni episodi del primo Grande Fratello al quale ha partecipato conAlcuni concorrenti di quella edizione sono in studio per ricordare Pietro, scompa ...