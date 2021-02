Picco di femminicidi durante il lockdown | «La donna che non scappa è quella senza lavoro» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di domenica 7 febbraio 2021) «Ho un ricordo chiarissimo delle prime due settimane di marzo. Mentre eravamo prese dall’organizzazione per la pandemia, io e le altre volontarie del centro antiviolenza ci siamo rese conto che gli unici contatti che avevamo erano con donne che già conoscevamo. Tutte le altre le avevamo perse». Sigrid Pisanu è una delle responsabili del centro di Merano, in Alto Adige, e una delle coordinatrici della rete nazionale D.i.Re (Donne in rete contro la violenza).i mesi di pandemia da Covid, nonostante le difficoltà oggettive, non ha smesso di fare il suodi assistenza alle donne che chiedevano il suo aiuto. Quando ha visto i risultati dell’indagine dell’Istat sulo, però, non si è stupida: non aveva dubbi, dice, che ci si sarebbe trovati davanti a questo quadro. Stando al report dell’Istituto di ricerca, nel ...