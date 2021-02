Piacenza-Carrarese: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Piacenza-Carrarese, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 23° giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DEL Piacenza La vittoria sul Livorno nel turno infrasettimanale ha dato un po’ di ossigeno alla classifica della squadra di Mister Scazzola che proprio grazie alla vittoria sui toscani si è portata a -2 dalla zona salvezza. L’intento degli emiliani è ora quello di dare continuità alla buona prova offerta mercoledì così da uscire dalla zona playout e conquistare una vittoria casalinga che manca dal 6-0 alla Pro Sesto del 6 dicembre (14° giornata). L’impegno odierno non è dei più semplici, ma la permanenza in Serie C passa anche e soprattutto da questo tipo di sfide. IL MOMENTO DELLA Carrarese Se i biancorossi giungono all’appuntamento del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 23° giornata del campionato di Serie C – Girone A. IL MOMENTO DELLa vittoria sul Livorno nel turno infrasettimanale ha dato un po’ di ossigeno alla classifica della squadra di Mister Scazzola che proprio grazie alla vittoria sui toscani si è portata a -2 dalla zona salvezza. L’intento degli emiliani è ora quello di dare continuità alla buona prova offerta mercoledì così da uscire dalla zona playout e conquistare una vittoria casalinga che manca dal 6-0 alla Pro Sesto del 6 dicembre (14° giornata). L’impegno odierno non è dei più semplici, ma la permanenza in Serie C passa anche e soprattutto da questo tipo di sfide. IL MOMENTO DELLASe i biancorossi giungono all’appuntamento del ...

