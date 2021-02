Perde il portafogli in Antartide nel 1967: ritrovato 50 anni dopo (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel 1967 è stato inviato in Antartide per un incarico come meteorologo della marina e ha smarrito lì il suo portafogli. 53 anni dopo è stato ritrovato Ritrovare il proprio portafogli, perduto tra i ghiacci, dopo mezzo secolo? È accaduto ad un uomo che oggi ha 91 anni e risiede a San Diego e che, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelè stato inviato inper un incarico come meteorologo della marina e ha smarrito lì il suo. 53è statoRitrovare il proprio, perduto tra i ghiacci,mezzo secolo? È accaduto ad un uomo che oggi ha 91e risiede a San Diego e che, L'articolo NewNotizie.it.

Fragment_84 : RT @Fragment_84: @VittorioBanti Se si perde la fede e si inizia a usare la razionalità (cioè il proprio portafogli) per pensare al mondo te… - Fragment_84 : @VittorioBanti Se si perde la fede e si inizia a usare la razionalità (cioè il proprio portafogli) per pensare al m… - jvazquesgds : praticamente una mia amica aveva questa banconota rumena, questa estate me l’ha fatta vedere io gli ho scattato una… - francobus100 : Perde il portafogli in Antartide, 91enne lo ritrova dopo oltre 50 anni - songase975 : RT @leggoit: Perde il portafogli in Antartide, 91enne lo ritrova dopo oltre 50 anni -