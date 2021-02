Perché Salvini ha detto sì al governo Draghi (Di domenica 7 febbraio 2021) Ieri il leader della Lega ha dato un ok 'senza condizioni' e 'senza veti', facendo capire che è disposto a governare anche con il Pd e il M5s. La mossa del Capitano mette in difficoltà Pd e M5s e ... Leggi su today (Di domenica 7 febbraio 2021) Ieri il leader della Lega ha dato un ok 'senza condizioni' e 'senza veti', facendo capire che è disposto a governare anche con il Pd e il M5s. La mossa del Capitano mette in difficoltà Pd e M5s e ...

LiaQuartapelle : Se la Lega vota un governo guidato da Draghi sarà una vittoria del fronte europeista. Chi ha un problema è Salvini,… - davidallegranti : Pd e LeU sono già nel caos perché esiste la possibilità concreta che la Lega appoggi il governo Draghi. Quando rica… - Giorgiolaporta : Quando stai per formare un #Governo con i tuoi avversari ma ti preoccupi del #portafoglio perché sai che in Parlame… - ToninoLeone : @PPicerni @tpi Il Che Guevara 'de noiantri' dice no a Draghi, non perché sia contrario a stare con Salvini, col PD,… - beatrice_tom : @valepre2 Perché prima devono eleggere il loro presidente della Repubblica che li proteggerà per cinque anni. E poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Salvini Beppe Grillo indica la via: sarò io il sarto di questa coalizione

... Grillo ha spiegato come Draghi "sarà la nostra salvezza" perché "non esiste in questo momento una ... trainata da M5S e Pd, che contempli tutti gli oppositori di Salvini e della Meloni. E che per ...

Draghi, la svolta di Matteo Salvini (ispirata da Giorgetti) che spiazza un po' tutti

E dopo si tornerà all'Europa che non piace a Salvini, quella dell'austerità punitiva. Draghi gliel'ha detto, più o meno in questi termini: capito perché anche i 'nazionalisti' devono sperare che il ...

