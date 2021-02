Perché in Italia gli anticorpi monoclonali sono stati approvati così tardi?

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tanto per intenderci: si tratta della cura che nell’ottobre scorso ha rimesso in sesto l’ex presidente degliUniti Donald Trump, risultato positivo al covid.gli, euna copia artificiale prodotta in laboratorio deglinaturali. In pratica: vengono selezionati in laboratorio quelli più efficaci, e su quel modello ne vengono riprodotti migliaia in larga scala. La cura è stata appositamente studiata per combattere il coronavirus, e a sottoporla alle agenzie internazionalistate le aziende farmaceutiche americane Ely Lilly e Regeneron (quest’ultima aveva messo a punto un metodo simile per combattere ebola). Comunque, si tratta di una cura che va somministrata nelle prime ore (al massimo giorni), da quando si scopre di ...