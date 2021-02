Parte il Carnevale online di Rivoli e Saluzzo. Adduce: “Mantenere viva la tradizione popolare” (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ partito il Carnevale online di Saluzzo e Rivoli. Nell’ordine il 93esimo e il 67esimo. Il Carnevale indoor più grande al mondo, con una settimana di dirette on line sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni. Spiega in vicesindaco di Rivoli Laura Adduce: “Ormai dal 2019 la città di Rivoli si è unita a Saluzzo con il ‘Carnevale delle due Province’, raddoppiando così gli appuntamenti e i personaggi storici di riferimento, le maschere”. “Solitamente a Carnevale si da spazio alla leggerezza, alla fantasia, ma non solo: liberiamo le nostre paure, ci uniamo, ci divertiamo, e tutto ciò si fa insieme”, aggiunge Adduce. Come detto un Carnevale ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ partito ildi. Nell’ordine il 93esimo e il 67esimo. Ilindoor più grande al mondo, con una settimana di dirette on line sulla pagina Facebook della Fondazione Bertoni. Spiega in vicesindaco diLaura: “Ormai dal 2019 la città disi è unita acon il ‘delle due Province’, raddoppiando così gli appuntamenti e i personaggi storici di riferimento, le maschere”. “Solitamente asi da spazio alla leggerezza, alla fantasia, ma non solo: liberiamo le nostre paure, ci uniamo, ci divertiamo, e tutto ciò si fa insieme”, aggiunge. Come detto un...

