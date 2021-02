Parma-Bologna: probabili formazioni, diretta tv e le ultime dal derby (Di domenica 7 febbraio 2021) È tempo di derby in Emilia-Romagna. Di quello vero, con più tradizione in Serie A. Parma e Bologna scendono in campo al Tardini (ore 18:00) per la classifica e per la supremazia regionale in una rivalità che, spesso, ha generato partite molto interessanti. I padroni di casa di Roberto D’Aversa perdono da due incontri consecutivi e, attualmente, sono relegati al penultimo posto con un solo punto di vantaggio sul Crotone ultimo. Gli ospiti di Sinisa Mihajlovic sono più tranquilli in virtù dei cinque punti di distacco dalla zona rossa. Fondamentale in Parma-Bologna, per entrambe le società, trovare preziosi punti nella lotta verso la salvezza. Le probabili formazioni e la diretta tv di Parma-Bologna Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) È tempo diin Emilia-Romagna. Di quello vero, con più tradizione in Serie A.scendono in campo al Tardini (ore 18:00) per la classifica e per la supremazia regionale in una rivalità che, spesso, ha generato partite molto interessanti. I padroni di casa di Roberto D’Aversa perdono da due incontri consecutivi e, attualmente, sono relegati al penultimo posto con un solo punto di vantaggio sul Crotone ultimo. Gli ospiti di Sinisa Mihajlovic sono più tranquilli in virtù dei cinque punti di distacco dalla zona rossa. Fondamentale in, per entrambe le società, trovare preziosi punti nella lotta verso la salvezza. Lee latv diEcco le ...

