Parma-Bologna | D’Aversa | “Mancano voglia e cattiveria | sciupiamo troppo Peggior attacco e peggior difesa? C’è un motivo”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la sconfitta interna nel derby dell'Emilia, il tecnico del, Roberto D'Aversa, ha commentato lo 0-3 conquistato dal compagine felsinea, allenata dal collega Sinisa Mihajilovic. Intervistato ai microfoni del format "Sky Sport", il tecnico dei ducali analizza così il match perso al "Tardini" contro il. "Il risultato di oggi lo determina il fatto che magari abbiamo preso il primo gol su gara inattiva con unache oggi aveva un'altezza media di 1,85. Sul secondo eravamo in otto dietro la linea della palla. La differenza non la fa il sistema di gioco ma lae ladi portare a casa il risultato, questo al momento non ce l'abbiamo e va ritrovato"....

: LA CRONACAE' la sera del, come all'andata, non del. E c'è il timore che i crociati siano davvero destinati alla retrocessione. Perdono 3 - 0, addirittura, al Tardini, dopo i 2 - 0 in sequenza: con la Lazio, a ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Parma: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ...Grazie a una doppietta di Musa Barrow (al 15' e al 33' del primo tempo) e a un gol di Orsolini al 92', il Bologna vince 3-0 il derby contro il Parma e respira in classifica. Gara sempre comandata dai ...