Parma – Bologna 0-3 | il derby emiliano affossa i crociati

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 febbraio 2021) Sarebbe dovuta essere, secondo D’Aversa, una partita da vincere invece ildiventa amaro per ilche viene sconfitto 3-0 dalal Tardini. Entrambe le squadre avevano la necessità di vincere per migliorare la posizione in classifica, ma il divario sul campo è stato ineccepibile. D’Aversa rimescola le carte schierando un 3-5-2 inedito con il nuovo acquisto Bani subito titolare e davanti la coppia Cornelius-Gervinho. Solo conferme, invece, per Mihajlovic che schiera la stessa formazione vista contro il Milan ad eccezione di Svanberg e Skov Olsen al posto di Dominguez ed Orsolini. Pronti, via e i rossoblu si portano subito in vantaggio al 15? grazie al colpo di testa preciso di Barrow su calcio piazzato. Ilrisponde con Brugman ma la sua conclusione viene bloccata ...