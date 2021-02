Parma Bologna 0-2 LIVE | Sansone spreca la grande occasione per il tris

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 10? Tiro Svanberg – Conclusione da fuori area del centrocampista svedese su una buona intuizione di Soriano: palla alta. 11?Skov Olsen – Stava per infilarsi il danese sfruttando un retropassaggio di Gagliolo ma Sepe con i piedi è riuscito a spazzare. 15? Gol Barrow – Calcio di punizione didai 25 metri: palla perfetta che finisce sulla testa di Barrow, il gambiano accetta l’invito e ...