Papa: “Pensare agli altri è segno di vera salute” (Di domenica 7 febbraio 2021) Città del Vaticano, 7 feb. (Adnkronos) – Prendersi cura degli altri prima ancora che di se stessi è un autentico segnale di salute, del corpo e dell’anima; e per la Chiesa, il prendersi cura soprattutto dei malati non è una semplice opportunità ma è parte integrante della sua vera missione, in quanto portatrice del messaggio di Cristo e del Vangelo. Papa Francesco lo sottolinea durante l’Angelus, dal palazzo Apostolico in Vaticano – nella domenica che la Cei dedica alla ‘Giornata nazionale per la difesa della Vita’ – con un riferimento esplicito anche alla attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia per il coronavirus.Prendendo spunto dall’episodio evangelico del primo miracolo compiuto da Gesù, ovvero dalla guarigione della suocera di Pietro colpita dalla febbre, che subito dopo essere stata guarita si mette a ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Città del Vaticano, 7 feb. (Adnkronos) – Prendersi cura degliprima ancora che di se stessi è un autentico segnale di, del corpo e dell’anima; e per la Chiesa, il prendersi cura soprattutto dei malati non è una semplice opportunità ma è parte integrante della suamissione, in quanto portatrice del messaggio di Cristo e del Vangelo.Francesco lo sottolinea durante l’Angelus, dal palazzo Apostolico in Vaticano – nella domenica che la Cei dedica alla ‘Giornata nazionale per la difesa della Vita’ – con un riferimento esplicito anche alla attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia per il coronavirus.Prendendo spunto dall’episodio evangelico del primo miracolo compiuto da Gesù, ovvero dalla guarigione della suocera di Pietro colpita dalla febbre, che subito dopo essere stata guarita si mette a ...

kopisuh : La compagna di papà ha detto che stasera mi chiama per sapere se ho studiato e che se voglio può tornare questi gio… - TV7Benevento : Papa: 'pensare agli altri e non a se stessi è segno di vera salute' (2)... - Manchester28521 : RT @mattewroman: Settimana scorsa ho perso improvvisamente mio papà. Proprio mentre finiva Bologna Milan. Mi piace pensare che ogni domeni… - OuterSpace_C : RT @mattewroman: Settimana scorsa ho perso improvvisamente mio papà. Proprio mentre finiva Bologna Milan. Mi piace pensare che ogni domeni… - sgrohls : mio papà ascolta la radio ed è partita mercy di sh*wn m*ndes aka la canzone per eccellenza che associo alla mia ex… -