Papa Francesco nomina una suora tra i sottosegretari al Sinodo | per la prima volta una donna voterà all’assemblea dei vescovi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per lanella storia unaparteciperà aldeicon diritto di voto.infatti hato unatra i: si tratta di Suor Nathalie Becquart, già direttrice del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza deidi Francia. Con lei Bergoglio hato anche padre Luis Marín de San Martín, finora Assistente Generale dell’Ordine di S. Agostino, elevandolo allo stesso tempo alla Sede titolare di Suliana. “Ladi Suor Nathalie e padre Luis è un grande passo per imprimere un rinnovato slancio all’impegno verso una Chiesa sinodale e missionaria”, ha ...

Roma, 07 feb 13:22 -ha espresso solidarietà ai cittadini del Myanmar nel delicato momento politico vissuto dal Paese, in cui lunedì scorso i militari hanno preso il potere con un golpe. "Desidero ...... per le restrizioni dovute all'emergenza - Covid, ha recitato l'Angelus in diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, senza la presenza di fedeli, oggiè tornato ...Papa Francesco è tornato ad affacciarsi su piazza San Pietro per l'Angelus domenicale. Il pontefice ha recitato la preghiera mariana, con i fedeli e i pellegrini riuniti, dalla finestra dello studio ...Città del Vaticano - «Un'altra volta in piazza! Sono contento di vedervi di nuovo sulla piazza. Ci sono anche gli habitué: i ragazzi dell'Immacolata e ...