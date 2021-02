Panaitolikos-PAS Giannina lunedì 8 febbraio | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 7 febbraio 2021) Posticipo del ventunesimo turno di Superliga greca e allo stadio di Agrinio è di scena la sfida salvezza trae PAS. Terzultimo posto al momento per la squadra di Dellas che viene dagli 8 gol subiti in due gare tra coppa e campionato per mano di PAOK e Olympiakos. Sfide improbe da archiviare e sotto InfoBetting: Scommesse Sportive e