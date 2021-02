Palermo. La cantante Piera Napoli uccisa dal marito Salvatore Baglione: lascia tre figli (Di domenica 7 febbraio 2021) Ennesimo femminicidio in Sicilia. Palermo è sotto choc. La cantante neomelodica Piera Napoli è stata uccisa dal marito nella sua abitazione in via Vanvitelli. Il corpo di Piera Napoli è stato rinvenuto nel bagno della casa. Salvatore Baglione, 37 anni, si è costituito presentandosi alla stazione dei Carabinieri Uditore. L’uomo ha confessato ai militari di aver ucciso la moglie, 32 anni. La coppia ha tre figli piccoli. Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 febbraio 2021) Ennesimo femminicidio in Sicilia.è sotto choc. Laneomelodicaè statadalnella sua abitazione in via Vanvitelli. Il corpo diè stato rinvenuto nel bagno della casa., 37 anni, si è costituito presentandosi alla stazione dei Carabinieri Uditore. L’uomo ha confessato ai militari di aver ucciso la moglie, 32 anni. La coppia ha trepiccoli.

