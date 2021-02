Palermo: 32enne trovata morta in casa, il marito si costituisce (Di domenica 7 febbraio 2021) Si chiamava Piera Napoli, aveva 32 anni e tre bambini. L’hanno trovata priva di vita in casa sua, riversa nella vasca da bagno il corpo martoriato da diverse ferite da arma da taglio. Piera viveva a Palermo dove era abbastanza conosciuta, aveva realizzato il suo sogno, quello di essere una cantante neomelodica, ora di lei resteranno soltanto i video delle sue esibizioni. Piera è la terza donna uccisa a distanza di poche ore, prima di lei una donna di 46 anni è stata ritrovata priva di vita in casa sua a Faenza, sul collo profonde ferite d’arma da taglio. Nella giornata di domenica invece, una donna di 47 anni è stata inseguita e accoltellata su una strada provinciale nei pressi di Milano. Piera Napoli: uccisa in casa sua Ad uccidere Piera Napoli sarebbe stato l’ex ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Si chiamava Piera Napoli, aveva 32 anni e tre bambini. L’hannopriva di vita insua, riversa nella vasca da bagno il corpo martoriato da diverse ferite da arma da taglio. Piera viveva adove era abbastanza conosciuta, aveva realizzato il suo sogno, quello di essere una cantante neomelodica, ora di lei resteranno soltanto i video delle sue esibizioni. Piera è la terza donna uccisa a distanza di poche ore, prima di lei una donna di 46 anni è stata ripriva di vita insua a Faenza, sul collo profonde ferite d’arma da taglio. Nella giornata di domenica invece, una donna di 47 anni è stata inseguita e accoltellata su una strada provinciale nei pressi di Milano. Piera Napoli: uccisa insua Ad uccidere Piera Napoli sarebbe stato l’ex ...

