Ospedale del Mare | nasce la stanza degli sguardi per far incontrare pazienti covid e familiari

Napoli – All'Ospedale del Mare i pazienti che si trovano in isolamento a causa del covid potranno riabbracciare, con gli occhi, i loro familiari. Una camera che potrebbe essere definita la stanza della speranza e degli sguardi. Le strutture sanitarie fanno tutto il possibile per cercare di garantire ad ogni singolo paziente le cure per il coronavirus. Ci sono molte persone però che nel tempo perdono la speranza, si sentono soli. Il covid gli ha tolto tutto, anche l'abbraccio di un genitore o di un figlio. Eppure l'Ospedale del Mare ha voluto proprio ridare la speranza ai loro pazienti. Una speranza che nasce dal semplice gioco di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale del Covid, 301 positivi e 22 ricoverati tra Ragusa e Vittoria

...dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti in totale dall'inizio della pandemia sono 7.211 mentre i morti sono sempre 194. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei singoli Comuni del ...

Racconigi, anziana di 92 anni in difficoltà nella sua abitazione: intervento di soccorso

... sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 ed i carabinieri che si sono introdotti nell'appartamento e prestato soccorso all'anziana, trasportata per accertamenti in ospedale.

Ospedale del Mugello, inaugurati la seconda tac e radiologico portatile LA NAZIONE Covid, "30mila morti per altre malattie trascurate"

Sono persone che si sono riprese dalla malattia e continuano ad avere problemi a lungo termine 'Questo dato ci preoccupa, perché può essere la conseguenza finale anche delle cosiddette malattie trascu ...

Bravata nella notte, sale su un vagone e resta folgorato: gravissimo un 18enne

I sanitari del Suem 118 ha riscontrato al ragazzo evidenti segni di folgorazione e un forte trauma cranico prodotto nella caduta dal vagone. L'ipotesi più accreditata è che il ragazzo possa essere sta ...

