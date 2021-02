Opere infrastrutturali prioritarie, 1.855 milioni per quadruplicamento Salerno-Battipaglia (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Tra gli ultimi atti firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte c’è lo schema di DPCM “concernente l’’individuazione degli interventi infrastrutturali, con parere del MEF” inviato al Presidente della Camera. L’invio è finalizzato “all’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari”. Nella lista aggiornata delle Opere infrastrutturali prioritarie e dei commissari che ne cureranno la realizzazione data la loro complessità spicca “il potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria per un totale di 2.085 milioni”. Si legge: “Previsto il quadruplicamento della linea ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Tra gli ultimi atti firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte c’è lo schema di DPCM “concernente l’’individuazione degli interventi, con parere del MEF” inviato al Presidente della Camera. L’invio è finalizzato “all’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari”. Nella lista aggiornata dellee dei commissari che ne cureranno la realizzazione data la loro complessità spicca “il potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria-Reggio Calabria per un totale di 2.085”. Si legge: “Previsto ildella linea ...

