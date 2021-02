“Oggi è un giorno nero”. Un lutto che fa male per l’attrice italiana (Di domenica 7 febbraio 2021) Un momento difficile, un doloroso lutto ha colpito l’attrice: “Oggi è un giorno nero”, l’addio commovente. Un lunghissimo e toccante messaggio di addio affidato al suo profilo Instagram: così Laura Chiatti lo ha salutato. Un lutto doloroso che ha colpito la splendida attrice, dalle cui parole traspare tutto l’affetto sincero che provava per l’uomo. I fan si sono stretti attorno a lei per farle sentire il calore e il sostegno fondamentali in un momento tanto difficile. (Continua..) “Oggi è un giorno nero” ha scritto Laura Chiatti, appena qualche ora fa. Di seguito, il profondo e commovente post con cui ha salutato il suo grande amico Fabrizio. “Oggi è un giorno nero. Hai ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 febbraio 2021) Un momento difficile, un dolorosoha colpito: “è un”, l’addio commovente. Un lunghissimo e toccante messaggio di addio affidato al suo profilo Instagram: così Laura Chiatti lo ha salutato. Undoloroso che ha colpito la splendida attrice, dalle cui parole traspare tutto l’affetto sincero che provava per l’uomo. I fan si sono stretti attorno a lei per farle sentire il calore e il sostegno fondamentali in un momento tanto difficile. (Continua..) “è un” ha scritto Laura Chiatti, appena qualche ora fa. Di seguito, il profondo e commovente post con cui ha salutato il suo grande amico Fabrizio. “è un. Hai ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi giorno Susanna Tamaro: "servono chiese belle"/ "La bellezza fa risuonare in noi il mistero"

Servono chiese belle per nutrire la fede" : le parole di Susanna Tamaro oggi sul Corriere della Sera, una riflessione sul saggio di Chirstiano Sacha Fornaciari "Disegnare ...in un qualsiasi giorno ...

Draghi ha cambiato schema di gioco e Salvini ha risposto

...permesso di avere qualche dubbio sulla sua analisi consegnata a Federica Fantozzi qualche giorno fa ... Forse è troppo facile dirlo oggi, dopo 'il contropiede del Capitano' di ieri, che ha spiazzato ...

Domenica 7 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Il 9 febbraio il Safer Internet Day all’I.C. Casale

Il 9 febbraio p.v., in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, si celebra il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rege, istituita dal ...

