Obama: "Non dimenticheremo l'irruzione al Congresso Usa" (Di domenica 7 febbraio 2021) l'irruzione al Congresso dei sostenitori pro Trump "non potremo mai cancellarla". E' quanto ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in un'intervista a 'Che tempo che fa' in esclusiva in tv in Italia sulla sua autobiografia 'Una terra promessa', edita in Italia da Garzanti. Anzi, aggiunge in collegamento video con Fabio Fazio nella trasmissione su RaiTre, "ce la dobbiamo stampare nella mente per ricordare che la democrazia non è un bene che viene dal cielo, ma che tutti noi dobbiamo rinnovare. Dobbiamo sempre investire nella democrazia". A maggior ragione, perché "siamo sommersi da informazioni, molte delle quali false" e, quindi, e "lesive per le nostre democrazie". "La politica è imperfetta come tutte le cose degli esseri umani, ma si può fare in modo positivo, e in quel caso porta un contributo alla società, o ...

