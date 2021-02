(Di domenica 7 febbraio 2021)(Brescia), 7 febbraio 2021 - L'sie bimba di trefiniscono in. E' successoserata di oggi, domenica 7 febbraio, a(Brescia), ...

qn_giorno : #Brescia, #Nuvolera, auto si ribalta nella roggia: mamma e figlia di 3 anni in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Nuvolera auto

Brescia Oggi

(Brescia), 7 febbraio 2021 - L'si ribalta nella roggia, mamma e bimba di tre anni finiscono in ospedale. E' successo nella serata di oggi, domenica 7 febbraio, a(Brescia), ...E' il 28 aprile 1986 quando da, Brescia, sparisce un bambino di dieci anni, Cristian ... il bambino si sarebbe ferito gravemente urtando il finestrino dell'e, in preda al panico, il padre ...Nuvolera (Brescia), 7 febbraio 2021 - L'auto si ribalta nella roggia, mamma e bimba di tre anni finiscono in ospedale. E' successo nella serata di oggi, domenica 7 febbraio, a Nuvolera (Brescia), lung ...