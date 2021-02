Nuovo Governo Draghi, giorni decisivi: giovedì 11 febbraio il giuramento? (Di domenica 7 febbraio 2021) In queste ore il presidente del Consiglio Mario Draghi sta lavorando per definire il programma e squadra di Governo. Domani, lunedì 8 febbraio, partirà con ogni probabilità la settimana decisiva per avere il Nuovo Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) In queste ore il presidente del Consiglio Mariosta lavorando per definire il programma e squadra di. Domani, lunedì 8, partirà con ogni probabilità la settimana decisiva per avere il. L'articolo .

marcotravaglio : NUOVO DEVOTO-DRAGHI Ammucchiata. Classica definizione per un governo che mettesse insieme destra, centro e sinistra… - carlosibilia : Oggi è una giornata politica importante. La delegazione del @Mov5Stelle con @beppe_grillo incontrerà Mario Draghi,… - RobertoBurioni : Non va bene. Spero che una priorità per il nuovo governo sia mettere fine a questa inaccettabile vergogna dei sanit… - antonellapaddy : RT @francotaratufo2: Se a Conte mancano 4 voti al Senato per la maggioranza assoluta e spera in quattro voltagabbana spaventati dalle urne,… - lorenza_j : Del 3 gennaio... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Governo Covid e cultura, Ricciarelli: "Draghi aiuti noi artisti"

E' l'appello che Katia Ricciarelli rivolge, tramite l'Adnkronos, a Mario Draghi, nel momento in cui l'economista è al lavoro per formare il nuovo governo. "Un anno è tanto. Sa cosa significa stare un ...

Da domani Italia più gialla, ma anche lockdown locali

Si aprirà all'insegna del giallo sempre più diffuso e del rosso localizzato la settimana alla fine della quale sarà probabilmente il nuovo governo di Mario Draghi a prendere le sue prime decisioni per il contrasto alla pandemia, Da domani anche la Sardegna tornerà del colore che indica minime restrizioni, unendosi ad altre 15 ...

Nuovo Governo, totoministri istruzione: Bianchi, Polimeni e Malaschini tra i candidati. Chi sono Orizzonte Scuola Mobilità tra Regioni gialle e ristoranti aperti a cena, attesa per le decisioni del governo Draghi

Con l'Isola sono 16 le Regioni gialle, cui va aggiunta la Provincia autonoma di Trento. Lunedì inizia il lockdown di tre settimane in Alto Adige, deciso dalle autorità locali, così come dalle autorità ...

Governo, Draghi ha l'ok di M5s e Lega. Domani nuovo giro di consultazioni

La dote del Recovery plan, con oltre 200 miliardi da gestire, è troppo ghiotta per restarne fuori. Tutti ora guardano a Draghi e alla sintesi di cui si dovrà fare carico. I vertici del Pd ribadiscono ...

