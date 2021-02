Nuovo Governo, con l’apertura di M5S e Lega si può accelerare. Per la scuola spunta un nome nuovo (Di domenica 7 febbraio 2021) Lega e Movimento Cinque Stelle hanno aperto la porta a Mario Draghi: il nuovo Governo a guida dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, dopo i primi giorni di forte incertezza, potrebbe iniziare a vedere le prime luci dopo i segnali evidenti di apertura del Movimento Cinque Stelle e della Lega. Domani, alle 15, inizia il nuovo giro di consultazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021)e Movimento Cinque Stelle hanno aperto la porta a Mario Draghi: ila guida dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, dopo i primi giorni di forte incertezza, potrebbe iniziare a vedere le prime luci dopo i segnali evidenti di apertura del Movimento Cinque Stelle e della. Domani, alle 15, inizia ilgiro di consultazioni. L'articolo .

RobertoBurioni : Non va bene. Spero che una priorità per il nuovo governo sia mettere fine a questa inaccettabile vergogna dei sanit… - carlosibilia : Oggi è una giornata politica importante. La delegazione del @Mov5Stelle con @beppe_grillo incontrerà Mario Draghi,… - pisto_gol : La nomina di Mario Draghi-personalità di assoluto rilievo e di statura internazionale-a presidente incaricato di fo… - Claudia_nurse_ : RT @Pinodemarco: Chi immagina il nuovo rinascimento dove i diritti umani non sono mai nati ha la pretesa di volere in Italia un governo che… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: La Libia volta pagina. Ecco i quattro uomini alla guida del nuovo governo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Governo La furbizia di Matteo

Un inciampo più che un aiuto reale. Il 'soccorso verde' promesso a Mario Draghi dalla Legarischia di creare più di qualche ostacolo alla formazione del nuovo Governo. Lo sa bene Matteo Salvini che, volutamente messi nel dimenticatoio i tempi in cui, da ministro del Conte 1, attaccava aspramente il governatore della Banca centrale europea, si presenta ...

Palamara resta il capro espiatorio del 'sistema' giudiziario

... Luca Lotti, per pilotare la nomina del nuovo procuratore della Capitale. Ma c'è un secondo Sistema ... valutazioni sul destino segnato del governo Berlusconi. Che questo luogo di consultazione fosse ...

Nuovo governo, rumors: la Lega potrebbe chiedere l’Istruzione Orizzonte Scuola Il M5S tenda a Mario Draghi la mano del cambiamento

di Giuseppe Criaco Qualche anno fa, alla vigilia della presentazione della prima manovra finanziaria del governo gialloverde, scrivevo, rivolgendomi idealmente al triumvirato di governo, esortandoli a ...

Mario Draghi, i 9 ministri pro-diritti LGBT (e non) del possibile governo

Mentre Mario Draghi è impegnato nelle consultazioni, seguiamo il toto-ministri, cercando quelli più vicini ai diritti LGBT.

Un inciampo più che un aiuto reale. Il 'soccorso verde' promesso a Mario Draghi dalla Legarischia di creare più di qualche ostacolo alla formazione del. Lo sa bene Matteo Salvini che, volutamente messi nel dimenticatoio i tempi in cui, da ministro del Conte 1, attaccava aspramente il governatore della Banca centrale europea, si presenta ...... Luca Lotti, per pilotare la nomina delprocuratore della Capitale. Ma c'è un secondo Sistema ... valutazioni sul destino segnato delBerlusconi. Che questo luogo di consultazione fosse ...di Giuseppe Criaco Qualche anno fa, alla vigilia della presentazione della prima manovra finanziaria del governo gialloverde, scrivevo, rivolgendomi idealmente al triumvirato di governo, esortandoli a ...Mentre Mario Draghi è impegnato nelle consultazioni, seguiamo il toto-ministri, cercando quelli più vicini ai diritti LGBT.