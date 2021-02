Nuova piattaforma Star: tre film degli anni novanta imperdibili (Di domenica 7 febbraio 2021) La foto che abbiamo scelto per questo articolo è un telecomando con una rivista, una scena molto anni novanta, quando non esistevano ancora le piattaforme digitali come Netflix e la nuovissima Star che sta per essere lanciata il 23 febbraio. Il suo catalogo lo avevamo già visto, scoprendo una lista di titoli ricercatissimi dagli amanti delle serie più classiche come X Files o Buffy e anche di film indimenticabili, ne abbiamo selezionati alcuni degli anni novanta e duemila. Ricordiamo alcune informazioni importanti riguardo la piattaforma Star La piattaforma è interna al servizio Disney Plus che già esiste da un anno. L’abbonamento mensile e annuale per Star è di 8,99 euro e 89,90 euro. Per i ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 febbraio 2021) La foto che abbiamo scelto per questo articolo è un telecomando con una rivista, una scena molto, quando non esistevano ancora le piattaforme digitali come Netflix e la nuovissimache sta per essere lanciata il 23 febbraio. Il suo catalogo lo avevamo già visto, scoprendo una lista di titoli ricercatissimi dagli amanti delle serie più classiche come X Files o Buffy e anche diindimenticabili, ne abbiamo selezionati alcunie duemila. Ricordiamo alcune informazioni importanti riguardo laLaè interna al servizio Disney Plus che già esiste da un anno. L’abbonamento mensile e annuale perè di 8,99 euro e 89,90 euro. Per i ...

QuotidianPost : Nuova piattaforma Star: tre film degli anni novanta imperdibili - LowCodeBot : RT @FraCurzi: #HCLDomino Volt è la nostra nuova funzionalità low-code che rende facile per chiunque sviluppare app potenti e sicure. scalab… - NewsPadania : Per affrontare meglio il nostro futuro come paese, dobbiamo costruire una piattaforma per la nuova Economia delle C… - FraCurzi : #HCLDomino Volt è la nostra nuova funzionalità low-code che rende facile per chiunque sviluppare app potenti e sicu… - NsSouthfield : Ciao a tutti gli abitanti di Southfield!!! Questa è Hamana!!! Abbiamo fatto molti progressi nell'ultimo mese nella… -