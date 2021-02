Nuova ondata di maltempo, allerta gialla in Campania fino a domani pomeriggio (Di domenica 7 febbraio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo sull’intero territorio a partire dalle 13 di domani, domenica 7 febbraio, e per le 24 ore successive, ossia fino alle 13 di lunedì 8 febbraio. Sull’intero territorio, si legge in una nota della Protezione civile regionale, si evidenziano precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali anche intensi. A questo quadro meteo si associano locali raffiche di vento. La perturbazione insisterà dapprima sui quadranti settentrionali della regione per poi estendersi su quelli meridionali: sulle zone 6,7,8 (Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) infatti l’intensità dei temporali si rivelerà maggiore a partire dal tardo pomeriggio di domani. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo con criticità idrogeologica di livello Giallo sull’intero territorio a partire dalle 13 di, domenica 7 febbraio, e per le 24 ore successive, ossiaalle 13 di lunedì 8 febbraio. Sull’intero territorio, si legge in una nota della Protezione civile regionale, si evidenziano precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali anche intensi. A questo quadro meteo si associano locali raffiche di vento. La perturbazione insisterà dapprima sui quadranti settentrionali della regione per poi estendersi su quelli meridionali: sulle zone 6,7,8 (Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) infatti l’intensità dei temporali si rivelerà maggiore a partire dal tardodi. L'articolo ...

