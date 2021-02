Nunzia De Girolamo | chi è | età | carriera | vita privata | chi è il marito | figlia | Instagram | Ciao Maschio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche, pronta a intervenire per presentare il suo nuovo programma “”, che prenderà il via su Rai 1 in seconda serata da sabato 13 febbraio.De: chi è, età,Deè nata a Benevento il 10 ottobre del 1975,di Nicola De(direttore del Consorzio agrario locale), ed è un avvocato, politica e personaggio televisivo. Dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Deè anche stata deputata per due ...