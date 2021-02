Nord America, industria del legno: l’italiana Microtec si rafforza grazie a Simest (Di domenica 7 febbraio 2021) Simest supporta il processo di rafforzamento nell’area NordAmericana della Microtec di Bressanone (BZ), leader mondiale nella scansione del legno per segherie e per l’industria di lavorazione del materiale. La società del Gruppo Cdp ha fatto il suo ingresso nella controllata statunitense Microtec USA attraverso un aumento di capitale dedicato, per complessivi 6,25 milioni di euro – con risorse proprie e attraverso il Fondo di Venture Capital, gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’aumento di capitale, insieme al finanziamento concesso da Sudtiroler Sparkasse, è destinato ad acquisire una delle principali concorrenti estere, la statunitense Lucidyne Technologies, che ha una presenza storica negli Usa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021)supporta il processo dimento nell’areana delladi Bressanone (BZ), leader mondiale nella scansione delper segherie e per l’di lavorazione del materiale. La società del Gruppo Cdp ha fatto il suo ingresso nella controllata statunitenseUSA attraverso un aumento di capitale dedicato, per complessivi 6,25 milioni di euro – con risorse proprie e attraverso il Fondo di Venture Capital, gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’aumento di capitale, insieme al finanziamento concesso da Sudtiroler Sparkasse, è destinato ad acquisire una delle principali concorrenti estere, la statunitense Lucidyne Technologies, che ha una presenza storica negli Usa ...

fjadanza : RT @Massimi47715989: Biden: 'Trump inaffidabile, non riceva più i briefing degli 007' - Nord America - ANSA - _s_U_r_f_E_r_ : @SebVernazza I #bairros Italiani sono #Mooca, #Bras e poi #Bixiga. Con la crisi dal 2014, molte attività/aziende ha… - Piergiulio58 : Valanga nello Utah, 4 sciatori morti e 4 feriti - Nord America - Mark09684813 : @VezzoliNarciso Nel senso che strane cose accadono e soprattutto a me?? Io dico : cose olimpioniche , che anche a vo… - osamundR : RT @cotrozzi_lisa: Canada (Toronto), marea umana in marcia contro lockdown e dittatura sanitaria. Le proteste dilagano ovunque, Europa, Afr… -