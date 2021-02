NON BASTA IL GOL DI MORRA, IL VICENZA CONTRO-SCATTA NEL FINALE (Di domenica 7 febbraio 2021) PORDENONE – LR VICENZA 1-2 GOL: 3? pt Longo; 42? st MORRA, 43? Giacomelli. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra (30? st Magnino), Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini (12? st Biondi), Calò (36? pt Misuraca), Scavone (1? st Rossetti); Ciurria; Buti? (30? st MORRA), Musiolik. A disp.: Bindi, Stefani, Banse, Chrzanowski. All. Tesser.LR VICENZA (4-3-1-2): Perina; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta (29? st Agazzi), Pontisso (29? st Bruscagin), Cinelli; Vandeputte (14? st Giacomelli); Longo (39? st Valentini), Meggiorini (14? st Gori). A disp.: Zecchin, Gerardi, Barlocco, Lanzafame, Fantoni, Jallow. All. Di Carlo.ARBITRO: Volpi di Arezzo. Assistenti: Saccenti di Modena e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.NOTE: ammoniti Zammarini, Meggiorini, Vandeputte, Misuraca e Pasini. Angoli 6-5. ... Leggi su udine20 (Di domenica 7 febbraio 2021) PORDENONE – LR1-2 GOL: 3? pt Longo; 42? st, 43? Giacomelli. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra (30? st Magnino), Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini (12? st Biondi), Calò (36? pt Misuraca), Scavone (1? st Rossetti); Ciurria; Buti? (30? st), Musiolik. A disp.: Bindi, Stefani, Banse, Chrzanowski. All. Tesser.LR(4-3-1-2): Perina; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta (29? st Agazzi), Pontisso (29? st Bruscagin), Cinelli; Vandeputte (14? st Giacomelli); Longo (39? st Valentini), Meggiorini (14? st Gori). A disp.: Zecchin, Gerardi, Barlocco, Lanzafame, Fantoni, Jallow. All. Di Carlo.ARBITRO: Volpi di Arezzo. Assistenti: Saccenti di Modena e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.NOTE: ammoniti Zammarini, Meggiorini, Vandeputte, Misuraca e Pasini. Angoli 6-5. ...

