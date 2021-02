Nocera Inferiore | il mercato mette tutti d’accordo VIDEO

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ilgiornaliero spostato nel piazzale antistante la stazione, in pieno centro, accontenta. Frutto della condivisione di vedute tra Amministrazione comunale e rappresentanti degli ambulanti (Anva), produce il risultato di soddisfare l’esigenza della cittadinanza. Giunto in incognita per una gradita sorpresa, anche l’attore partenopeo Angelo Di Gennaro è parso favorevolmente impressionato sia dall’organizzazione che dall’afflusso di persone. “Questo periodo – ha detto – mi riporta alla mente i racconti del dopoguerra dei miei genitori. Questoè allora un segno di rinascita. L’importante non è cadere ma sapersi rialzare nel modo giusto”. Poco meno di venti stalli, iloffre i comparti alimentare e non ...

