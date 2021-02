No di Lagarde ai 150 economisti che chiedono la cancellazione del debito pubblico della Bce

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 7 febbraio 2021) Più di 150di diversi paesi europei hanno proposto ladeldetenuto dalla Bce. L’appello è stato pubblicato in contemporanea il 5 febbraio su Le Monde, El Pais, The Irish Time e, in Italia, da Avvenire, da cui l’abbiamo ripreso. Il 7 febbraio, la presidenteBce Christine, in un’intervista al Journal du Dimanche (in cui accoglie anche con favore il governo Draghi), ha escluso categoricamente tale ipotesi, definendola ancora una volta una “violazione dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.